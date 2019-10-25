Гавана, , 08:49 — REGNUM Временная поверенная в делах Кубы на Украине Натача Диас рассказала на встрече Союза журналистов Украины, что между двумя странами была открыта авиалиния Киев-Варадеро. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

На встрече также присутствовала операционный директор украинского подразделения ANEXTOUR Ирина Оганесова, замдиректор украинского подразделения AZURAIR Анатолий Бенца и председатель украино-кубинской Ассоциации дружбы Виктор Пасак.

Дипломат подчеркнула, что кубинский народ сохраняет дружественные связи с народом Украины и будет рад видеть украинцев на своём крупнейшем курорте.