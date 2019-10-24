Тюмень, , 22:56 — REGNUM В Тюмени построят Армянскую апостольскую церковь имени Месропа Маштоца. Земля под здание культового сооружения выделена на улице Заводоуковской, 11, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Союзе армян Тюменской области.

Торжественное освящение фундамента под строительство Армянской апостольской церкви имени Месропа Маштоца, которое проведёт глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии армянской апостольской церкви архиепископ Езрас Нерсисян, состоится 26 октября 2019 года.

Мероприятие посетит чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в России Вардан Тоганян.