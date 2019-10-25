Копенгаген, , 08:38 — REGNUM Главный инспектор полиции Копенгагена Йёрген Берген Сков считает, что правоохранительные органы должны в скором времени получить доступ к системе распознавания лиц при осуществлении видеонаблюдения.

«Как именно это должно происходить — вопрос к политикам. Однако ни у кого не должно возникать сомнений в том, что с точки зрения ведения расследований это будет огромным преимуществом», — отметил главный инспектор. Берген Сков добавил, что система распознавания лиц поспособствует поиску и поимке террористов. Об этом сообщает датское информационное агентство DR («Радио Дании»).

Оппозиционные партии «Венстре» и Датская народная партия положительно отнеслись к данной инициативе. Так, представитель «Венстре» по правовым вопросам Ингер Стойберг заявила, что это станет эффективным методом противодействия преступным разборкам. Представители Датской народной партии, в свою очередь, отметили, что система поможет правоохранительным органам сэкономить время.

Введение системы распознавания лиц становится обычной практикой в мире и в Европе: в Великобритании полиция к ней прибегает во время проведения футбольных матчей.