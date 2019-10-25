Копенгаген, , 08:57 — REGNUM Для осуществления морских перевозок с датского острова Борнхольм в 2022 году будет введен в эксплуатацию самый быстрый в мире паром. Об этом заявили в ходе пресс-конференции представители министерства транспорта Дании.

Новый паром сможет за раз перевозить 1600 пассажиров и 450 автомобилей, что также поможет решить некоторые логистические проблемы, с которыми раньше сталкивались жители острова при транспортировке различных средств передвижения. «Новый паром будет гораздо более экологичным, чем «Экспресс 1» (паром, который осуществляет перевозки в настоящее время). Он также будет лучше, чем нынешний аналог, с точки зрения комфорта и маневренности», — отметил министр транспорта Дании Бенни Энгельбрехт. Об этом сообщает датское информационное агентство DR («Радио Дании»).

Качество морского сообщения между Борнхольмом и Данией также неоднократно критиковалось со стороны главы муниципалитета острова Винни Гросбёлль. «Я очень, очень рада этой инициативе, потому что мы испытываем большие проблемы с нынешним паромом. Мы хотим предоставить борнхольмцам и гостям острова возможность насладиться этим маршрутом», — добавила чиновница.