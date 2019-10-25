Аддис-Абеба, , 08:42 — REGNUM Эфиопская ассоциация туроператоров считает, что недооцененность внутреннего туризма страны наносит ущерб развитию всей отрасли. Председатель ассоциации Кирос Мехари отметил, что страна теряет огромные доходы, которые могли бы быть получены от внутреннего туризма, из-за отсутствия достаточного внимания со стороны заинтересованных сторон в секторе. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

По данным Всемирной туристической организации (ЮНВТО), внутренний туризм означает путешествие в пределах собственной страны с целью отдыха или получения удовольствия. Ссылаясь на данные Всемирного комитета по туризму и путешествиям (WTTC), Кирос сообщил, что Эфиопия охватила только 22% от всего потенциала внутреннего туризма в 2018 году, тогда как ей удалось достигнуть целевого показателя по развитию международного туризма на 78%.

Тем не менее, исследования показывают, что большинство эфиопов пользуются свободой внутреннего туризма в своих собственных дворах, занимаясь пассивным отдыхом и домашним туризмом, в том числе посещая друзей и родственников. Эфиопия извлекла наименьшую выгоду из своего внутреннего туристического потенциала, хотя опыт других стран демонстрирует обратную тенденцию.

По мнению Кироса, внутренний туризм в Эфиопии либо игнорируется, либо недооценивается в значительной степени из-за того, что международный туризм является сектором, генерирующим твердые валютные поступления.

Он подчеркнул, что должен быть признан как минимум тот факт, что внутренний туризм в Эфиопии все еще находится на начальных этапах развития, поэтому необходимо разработать продуманную политику для активизации сектора. «Сейчас у нас нет никаких законов, стратегий или политики, которые могли бы способствовать развитию нашего внутреннего туризма. Однако правовая база очень важна для управления сектором», — добавил Кирос.