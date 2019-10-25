Аддис-Абеба, , 08:20 — REGNUM Священный Синод Эфиопской Православной Церкви призвал протестующих к спокойствию после разразившихся волнений в некоторых районах региона Оромия, которые привели к гибели нескольких человек. На пресс-конференции Священный Синод также призвал те группы, у которых есть расхождения во взглядах, разрешить свои разногласия путем диалога и цивилизованного подхода. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Синод также призвал молодежь, общественность, лидеров политических партий, правительственных чиновников, ученых и активистов Эфиопии внести свой посильный вклад в общее дело обеспечения мира и стабильности в стране.

В Синоде отметили, что конфликты в различных частях страны привели к гибели людей, а также к повреждению имущества и массовым перемещениям населения. Соответственно, те, у кого видение ситуации расходится, должны разрешать свои разногласия путем диалога и цивилизованными способами.

Священный Синод, наконец, призвал молодежь и народ Эфиопии, а также государственные, частные и социальные службы выполнять свои обязанности по построению мирной, единой и процветающей Эфиопии.