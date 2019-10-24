Москва, , 21:25 — REGNUM Посещение Японии запланировал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в сентябре 2020 года. Об этом 24 октября сообщили в отделе внешних церковных связей Московского патриархата.

Визит патриарха Кирилла будет приурочен к празднованию сразу трёх важных дат в истории Японской православной церкви: 50-летию автономии православной церкви в Японии, 150-летию со дня основания Российской духовной миссии в Японии и 50-летию канонизации равноапостольного Николая Японского.

Отмечается, что патриарх Кирилл посетит Японию по приглашению митрополита Токийского Даниила с намерением совместными молитвами отметить важные даты в истории японского Православия и духовных связей России и Японии.

Также сообщается, что патриарх Кирилл рассчитывает встретиться с с недавно вошедшим на престол императором Японии Нарухито. В своём поздравлении императору Японии Нарухито по случаю его интронизации пожелал монарху «доброго здравия и благословенных успехов в высоком служении, а японскому народу — благоденствия и процветания».

Как сообщили в отделе внешних церковных связей Московского патриархата, патриаршие богослужения в японских храмах будут проходить в основном на японском языке с небольшой частью службы на церковнославянском.

Напомним, патриарх Кирилл посещал Японию в 2012 году, его визит был приурочен к столетию преставления святителя Николая Токийского (Касаткина), русского миссионера, который принес православие на японскую землю во второй половине XIX века. Первым крещеным им японцем стал Такума Савабэ, синтоистский служитель и бывший самурай, который пришёл в дом к миссионеру, чтобы расправиться с ним.

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