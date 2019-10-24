Москва, , 21:05 — REGNUM 28 октября в самом высоком ресторане Европы RUSKI, расположенном в башне Око в Москва-сити откроется «Неделя Кузбасса». Она будет проходить в рамках совместной программы проекта Ростуризма «Гастрономическая карта России» и ресторана 354 ExclusiveHeight, сообщает информационный портал Ростуризма.

«Неделю Кузбасса» откроет губернатор Сергей Цивилев и команда шеф-поваров ресторанов региона, на церемонию приглашены представители Ростуризма, Правительства Москвы, МИД РФ, основных СМИ, а также главы ведущих ресторанных холдингов. По мнению Алексея Васильчука, соучредителя 354 ExclusiveHeight, цель гастрономического фестиваля — познакомить россиян с кухней регионов, дать им возможность совсем по-новому взглянуть на страну.

Меню «Недели Кузбасса» создано на основе использования кузбасских продуктов и внимания к традициям коренных народов. Гостям будут предложены строганина и сугудай, блюда из дикого кабана, марала, хариуса, чай на кедровом молоке, черемуховый десерт и прочие локальные блюда.