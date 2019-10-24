Копенгаген, , 21:27 — REGNUM 69-летний датский адвокат Джеффри Галмонд был осужден за неуплату налогов на сумму в 24 млн долларов. Об этом свидетельствуют материалы расследования полиции Северной Зеландии и Налогового управления Дании.

Расследование в отношении адвоката началось в феврале 2019 года, и в результате Галмонд был приговорен к 8 годам лишения свободы за нарушение уголовного кодекса Дании. Представители налогового управления Дании не имеют права комментировать данную ситуацию ввиду правила о неразглашении. Сам осужденный также отказался выступить с заявлением. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Дело началось в 2008 году, когда Галмонд сумел заработать 200 млн долларов за счет продажи акций крупной российской телекомпании. Датские налоговые органы запросили 29 млн в качестве налога, большую часть из которых адвокат не заплатил.