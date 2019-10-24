Копенгаген, , 21:25 — REGNUM Министр образования Дании Пернилле Розенкрантц-Тайль считает, что процесс создания мест для прохождения практики идет недостаточно быстро, из-за чего могут возникнуть негативные последствия на рынке труда.

«Работодатели страдают из-за того, что не могут получить необходимую рабочую силу; студенты же не могут получить те навыки и знания, которые нужны им для успешной конкуренции на рынке труда», — отметила глава датского ведомства. Розенкрантц-Тайль заявила о необходимости разработать новые способы решения этой проблемы. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Министр, однако, не смогла назвать конкретные шаги в этом направлении. «Мы должны обговорить вопрос в рамках правительства и с работодателями и предложить новые способы создания мест для практики», — отметила глава датского ведомства.