Балашиха, Московская область, , 20:47 — REGNUM В рамках визита в Россию делегация полицейских подразделений Бразилии посетила отдельную дивизию оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

В ходе визита бразильские полицейские ознакомились с вооружением и военной техникой, используемой в Росгвардии. Также делегация осмотрела объекты учебно-материальной базы дивизии.

В частности, был организован демонстрационный показ военно-транспортного вертолета Ми-8 МТВ-2 и бронеавтомобиля «Тигр». Данная техника используются в Росгвардии для выполнения служебно-боевых задач по борьбе с терроризмом.

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