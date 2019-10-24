Владимир, , 20:33 — REGNUM Во Владимирской области разработали «дорожную карту» мероприятий медицинского обслуживания, ухода и социального сопровождения граждан пожилого возраста и инвалидов по принципу «одного окна». Как сообщила пресс-служба областной администрации, система рассчитана на 2020−2024 годы и затронет более 500 тысяч жителей региона.

Система долговременного ухода включает государственную поддержку семейных форм ухода, развитие служб сиделок и патронажа и эффективную гериатрическую и паллиативную помощь. В области откроется восемь отделений для ухода за пожилыми людьми, каждое их которых будет вмещать 80 человек. Три из них будут работать в стационарных организациях в Киржаче, Муроме и посёлке Садовый Суздальского района, ещё пять — при комплексных центрах в Гусь-Хрустальном, Камешково, Кольчугино, Муроме и Судогде. Бесплатное посещение в них предусмотрено для ветеранов войны и граждан с доходом ниже полутора прожиточных минимумов (13,6 тыс. рублей).

Система предусматривает обслуживание на дому социальным работником, помощь персонального помощника для доставки к социально значимым объектам, проживание в приёмной семье, посещение отделения дневного пребывания при комплексном центре, сопровождение социальным работником и предоставление медицинских услуг. Меры поддержки можно будет сочетать.