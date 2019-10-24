Москва, , 19:48 — REGNUM Термин «корпоративное волонтерство» уже не вызывает непонимающих взглядов, а для ряда бизнес-структур данное направление работы является составляющей частью всей их деятельности. Как явление корпоративная социальная ответственность — для России не нова, однако, по словам президента Центра корпоративного волонтерства «ДаДобро» Оксаны Богдановой, на сегодняшний день в волонтерство вовлечены в основном крупные бизнес-структуры.

«Одной из уже реализованных идей по привлечению компаний в волонтерству стало издание Календаря добрых дел — расписания 12-ти основных акций, проводимых центром «ДаДобро» в течение года. Распределенные по месяцам они охватывают четыре больших направления, задача которых — поддержка устойчивого развития страны. «У нас четыре цели. Первая — ликвидация нищеты, для чего мы запустили акцию по сбору помощи нуждающимся «Автобус добра». В рамках второго направления — «Осознанное потребление» — мы проводим просветительскую акцию «Яблоко за батарейки». Еще одна цель — качественное образование, в марте у нас стартует проект «Сила знаний», и мы будем делать для детей из детдомов и реабилитационных центров программы по обучению их тому, что поможет им в будущем. И четвертая цель — хорошее здоровье и благополучие, для достижения которой мы проводим нашу «Зарядку со звездой», мотивирующую детей к здоровому образу жизни», — рассказала Оксана Богданова журналистам.

Очевидно, что составление плана акций способно заметно повысить эффективность благотворительных акций. Наглядным примером может стать сбор макулатуры, который снова возрожден во многих школах.

В то же время, по опыту фонда «ДаДобро», очень важно, чтобы бизнес-структуры заранее могли подготовиться к благотворительным акциям — сообщения о них в виде «снега на голову» заметно снижают и интерес, и отдачу от мероприятий. Компании готовы быть составляющей частью корпоративной социальной ответственности, причем люди занимаются этой деятельностью не только исходя из необходимости и желания просто помочь.

«Кроме основной цели акций, мы даем возможность людям почувствовать причастность к большой, глобальной социальной истории, — подчеркивает Оксана Богданова, — Это очень важно: не просто я помог одной семье, а я вместе с другими людьми помог многим, десяткам тысячам семей». На сегодняшний день «ДаДобро» — это международное волонтерское движение, представленное в России, Белоруссии, странах Прибалтики, Казахстане и Великобритании.

Организация объединяет 200 компаний и более 3,5 тыс. волонтеров. На попечении добровольцев находится 75 социальных объектов. Деятельность движения строится вокруг 12 основных акций Календаря добрых дел, каждая из которых проводится в 50 различных городах мира и посвящена определенной тематике. Все вместе они направлены на достижение целей в области устойчивого развития, принятые на Генеральной Ассамблее ООН в 2015 году.