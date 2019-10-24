Москва, 24 октября 2019, 19:48 — REGNUM Термин «корпоративное волонтерство» уже не вызывает непонимающих взглядов, а для ряда бизнес-структур данное направление работы является составляющей частью всей их деятельности. Как явление корпоративная социальная ответственность — для России не нова, однако, по словам президента Центра корпоративного волонтерства «ДаДобро» Оксаны Богдановой, на сегодняшний день в волонтерство вовлечены в основном крупные бизнес-структуры.
Очевидно, что составление плана акций способно заметно повысить эффективность благотворительных акций. Наглядным примером может стать сбор макулатуры, который снова возрожден во многих школах.
В то же время, по опыту фонда «ДаДобро», очень важно, чтобы бизнес-структуры заранее могли подготовиться к благотворительным акциям — сообщения о них в виде «снега на голову» заметно снижают и интерес, и отдачу от мероприятий. Компании готовы быть составляющей частью корпоративной социальной ответственности, причем люди занимаются этой деятельностью не только исходя из необходимости и желания просто помочь.
«Кроме основной цели акций, мы даем возможность людям почувствовать причастность к большой, глобальной социальной истории, — подчеркивает Оксана Богданова, — Это очень важно: не просто я помог одной семье, а я вместе с другими людьми помог многим, десяткам тысячам семей». На сегодняшний день «ДаДобро» — это международное волонтерское движение, представленное в России, Белоруссии, странах Прибалтики, Казахстане и Великобритании.
Организация объединяет 200 компаний и более 3,5 тыс. волонтеров. На попечении добровольцев находится 75 социальных объектов. Деятельность движения строится вокруг 12 основных акций Календаря добрых дел, каждая из которых проводится в 50 различных городах мира и посвящена определенной тематике. Все вместе они направлены на достижение целей в области устойчивого развития, принятые на Генеральной Ассамблее ООН в 2015 году.