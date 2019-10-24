Душанбе, , 19:43 — REGNUM В Таджикистане создали рабочую группу, основной целью которой будет разработка нового проекта «Правописание таджикского языка». Об этом сегодня, 24 октября, сообщили в комитете по языку и терминологии при правительстве страны.

В рабочую группу вошли ученые-лингвисты из Академии наук Таджикистана, а также отраслевых институтов и вузов страны. Комиссию же возглавил академик Абдуджаббор Рахмонзода — помощник президента Таджикистана Эмомали Рахмона по соцразвитию и связям с общественностью.

По информации комитета, в течение двух последующих недель специально созданная комиссия будет рассматривать предложения, поступающие от различных специалистов в сфере лингвистики, а также сотрудников кафедр языкознания вузов Таджикистана.

Напомним, что Эмомали Рахмон на прошедшей 4 октября встрече, посвященной празднованию Дня государственного языка с интеллигенцией страны поручил разработать и предоставить правительству новые «Правила орфографии таджикского языка», разработанные с учётом всех имеющихся недостатков и трудностей, возникающих сейчас.

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