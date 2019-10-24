Калуга, , 19:31 — REGNUM 30-летию со дня образования Калужского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Союз бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей» (РСБНУ) была посвящена конференция, которая состоялась 24 октября в Калуге, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Участников встречи приветствовал министр внутренней политики и массовых коммуникаций области Олег Калугин, который поблагодарил членов организации за активную жизненную позицию, сохранение исторической памяти и проводимую работу в рамках патриотического воспитания молодого поколения:

«Сейчас это особенно ценно, потому что уходят живые свидетели тех великих, но трагических лет, поэтому каждая встреча с молодыми людьми очень важна. Молодежь имеет возможность приобщиться к истории и пообщаться с людьми, которые жили в то время, прошли все тяготы и невзгоды и вместе со всей страной победили», — сказа калужский министр.

Калужское отделение было создано в 1989 году с целью сохранения памяти о жертвах нацистских преследований. Памятники бывшим малолетним узникам установлены в 20 районах области, еще в четырех — памятные знаки. В настоящее время в организации состоят 5908 человек, региональное отделение с 2011 года возглавляет Валентина Филатова. Районные отделения действуют в 23 муниципальных образованиях области.