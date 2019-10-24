Челябинск, , 19:18 — REGNUM В Челябинской области около 70% бюджета 2020 года будут составлять масштабные социальные инвестиции. 3 млрд рублей дополнительно выделят на медицину, сообщает пресс-служба губернатора.

Средства пойдут на реализацию областных программ «Земский фельдшер» и «Земский доктор». В качестве ключевой задачи названо повышение качества и доступности медицины, главным образом в первичном звене. Впервые предстоят затраты на дополнительную вакцинацию подростков, покупку передвижных медицинских комплексов.

Также в планах значатся расходы на обеспечение медработников жильём, повышение их квалификации и т.д. В два раза вырастет объём средств на ремонт областных больниц, а почти в полтора — на оснащение медучреждений современным оборудованием.

Как сообщало ИА REGNUM, проект бюджета на 2020 год 24 октября утвердило облправительство. Скоро его рассмотрят депутаты Закобрания.

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