Токио, , 19:07 — REGNUM Видеоигра Ghost of Tsushima студии Sucker Punch Productions может выйти во второй половине 2020 года. Об этом 24 октября сообщил портал Screen Rant.

Инсайдеры сообщили, что одной из причин такого решения является то, что релиз другого ожидаемого эксклюзива PlayStation — Last of Us 2 также отложили до «весны 2020 года». Изначально ожидалось, что Ghost of Tsushima выйдет в продажу в первой половине 2020 года.

Напомним, первое видео геймплея Ghost of Tsushima разработчики показали на выставке E3 2019, которая прошла в июне 2019 года в Лос-Анджелесе. Это будет игра в жанре action-adventure (приключенческий экшен) с открытым миром, действие которой будет происходить в 1247 году, во время первого монгольского вторжения в Японию. Геймерам предстоит управлять самураем по имени Дзин.

