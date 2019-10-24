Липецк, , 19:04 — REGNUM Сроки и качество работ по реконструкции проспекта Победы в Липецке обсудили представители администраций региона и города, профильных управлений и департаментов на рабочем совещании, которое 24 октября провел руководитель области Игорь Артамонов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, обновление проспекта ведётся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Липецкой агломерации.

На проведение работ по реконструкции проспекта Победы заключен контракт с московской компанией ТК «Руслан-1». Работы начались в мае 2019 года и завершатся в 2020-м. Проект предусматривает расширение проезжей части до шести полос движения в оба направления на всем протяжении с устройством выделенной полосы для общественного транспорта. Это позволит повысить пропускную способность магистрали и безопасность дорожного движения.

На первом этапе дорожники приводили в порядок участок от памятника Танкистам до кольцевой развязки. В начале сентября здесь раньше запланированного срока было открыто движение для автомобилистов. Обновленный участок отличается высоким качеством дорожного полотна, на нём появились специально обустроенные дорожки, препятствующие смыванию грунта на проезжую часть. Пассажирский транспорт планируется запустить в ноябре после обустройства остановочных павильонов. Также обсуждается возможность строительства велодорожек на этом участке. Завершение работ первого этапа предусмотрено контрактом в декабре 2019 года.

Игорь Артамонов на совещании подчеркнул, что приведение в порядок липецких дорог — в числе приоритетов деятельности областной власти. При этом Игорь Артамонов ставит задачу минимизировать связанные с дорожными работами неудобства для жителей.

«Объем финансирования на эти цели в нынешнем году существенно увеличен. Липчанам нужны безопасные и качественные дороги. И мы рассчитываем, что многолетний опыт работы и безупречная репутация компании-подрядчика позволит провести реконструкцию проспекта Победы качественно и в срок», — отметил глава региона.

В целом за два года от площади Победы до памятника Танкистам демонтируют контактную сеть, заменят наружное освещение, отремонтируют тротуары, переустроят систему ливневой канализации, снесут нестационарные объекты торговли, заменят остановочные павильоны, некоторые из них перенесут, организуют автостоянки, парковочные и заездные карманы, разобьют зоны отдыха. От Центрального рынка до улицы 60 лет СССР появится велодорожка. В районе остановок «Памятник танкистам», «Памятник чернобыльцам» и «Юных натуралистов» будут выполнены работы по благоустройству территории. Особое внимание будет уделено озеленению.