Санкт-Петербург, , 18:46 — REGNUM Петербургский законопроект, запрещающий детям до 14 лет посещать квесты, попытаются смягчить поправками. Соответствующие предложения на этапе второго чтения подготовил депутат Законодательного собрания от «Яблока» Борис Вишневский.

«Этот полный запрет могли придумать только люди, никогда не посещавшие квесты. И не знающие, что в любой момент можно попросить помощи или прервать игру», — считает народный избранник.

Напомним, авторами инициативы выступили единороссы Денис Четырбок и Александр Ходосок.

Вишневский же предлагает не допускать до квестов только детей младше 12 лет, но лишь в том случае, если их не сопровождают взрослые.

Кроме того, он считает необходимым, чтобы организаторы квестов указывали возрастные ограничения сами по аналогии с кинофильмами и маркировкой 16+ или 18+. Всех, кто младше, допускать до квестов организаторы не должны.

Напомним, во время обсуждения законопроекта в парламенте инициативу назвали «бредом». Коммунистка Ирина Иванова посоветовала чаще применять «умственные и творческие способности», что как раз и требуется от участника квеста, а депутат от «Партии роста» Максим Резник заявил, что ЗакС дискредитирует контролирующие функции парламента такими законопроектами, потому что пора контролировать чиновников, а не частную жизнь граждан.

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