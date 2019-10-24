Вашингтон, , 18:36 — REGNUM Поклонники Borderlands 3 нашли себе новое развлечение после того, как обнаружили, что разработчики из Gearbox Software разместили в файлах игры видео (кат-сцены) в обычном формате MP4. Об этом 24 октября сообщил журнал PC Gamer.

Они стали заменять файлы различными видео, благодаря чему «Пандора стала немного страннее», как отмечает автор статьи. Ролики с «лёгким моддингом» стали появляться в соцсетях.

https://twitter.com/sickdooger/status/1186904221939048448

Релиз Borderlands 3 состоялся 13 сентября 2019 года. Эта игровая серия компании Gearbox Software выполнена в жанре шутера, она отличается от подобных игр наличием процедурной генерации оружия и различного снаряжения.

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