Токио, , 18:15 — REGNUM Британский комик и ведущий Конан О'Брайен получил камео (эпизодическую роль) в предстоящей игре Death Stranding Хидео Кодзимы, когда решил посетить студию геймдизайнера. Видео с его визитом было опубликовано 24 октября на YouTube-канале Team Coco.

Конан О'Брайен Gage Skidmore

Кодзима, пообщавшись с О'Брайеном, спросил не хочет ли тот попасть в игру. Ведущего не пришлось долго уговаривать, с его лица был снят профиль и в конце ролика зрителям продемонстрировали сцену с новым персонажем.

Ранее ИА REGNUM опубликовало новый трейлер Death Stranding на японском языке. Релиз игры запланирован на 8 ноября 2019 года.

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