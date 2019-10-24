Санкт-Петербург, , 18:15 — REGNUM По результатам онлайн-опроса интернет-сервиса для путешественников Biletix, 91% российских путешественников одобряют идею введения режима открытого неба над Санкт-Петербургом, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

В опросе приняли участие 2890 человек, из которых 6% затруднились ответить, и всего 3% высказались против инициативы, разделяя опасения российских авиакомпаний о возможном негативном эффекте, который могут ощутить на себе отечественные перевозчики из-за возросшей конкуренции. Режим открытого неба позволит любым иностранным авиакомпаниям, в том числе таким лоукостерам, как Ryanair, EasyJet и Norvegian, совершать перелеты через аэропорт «Пулково» с любой частотой и вне зависимости от страны их регистрации.

Введение режима открытого неба позволит российским путешественникам существенно экономить на стоимости авиаперелета, однако пока его принятие остается под вопросом.