Богота, , 19:03 — REGNUM В Колумбии Индейский региональный совет Кауки выразил солидарность с «борьбой чилийцев против неолиберальной политики правительства». Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

«Мы выражаем искреннюю солидарность в борьбе за правое дело, на путь которой чилийцы встали, чтобы противостоять экономическим мерам, навязываемым правительством», — заявлено в официальном коммюнике организации.

В Совете также призвали национальные и международные правозащитные организации «проявлять бдительность в отношении военного произвола, который совершается в отношении вышедших на акции протеста граждан братской страны Чили».