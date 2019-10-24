Санкт-Петербург, , 18:01 — REGNUM Цивилизованная система вытрезвителей, в случае ее возвращения, должна подчиняться Минздраву. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказала председатель комиссии Заксобрания Петербурга по социальной политике и здравоохранению Елена Киселева («Единая Россия»).

По ее словам, в петербургском Заксобрании тему возвращения вытрезвителей обсуждают много лет подряд, в нескольких городских стационарах были созданы отдельные приемные покои для граждан, поступающих в состоянии опьянения, но дальше дело не пошло.

«На мой взгляд, это самый гуманный способ. Проблема, конечно, есть. И я поддерживаю точку зрения, что нельзя возвращать вытрезвители в систему МВД, нельзя. Их надо организовать в системе здравоохранения. Конечно, это должен быть особый тип учреждений, и на федеральном уровне необходимо определить его единообразно», — полагает Елена Киселева.

Она подчеркивает, что пьяные дебоши и люди, которые не в состоянии позаботиться о себе в таком состоянии, все же встречаются на улицах Петербурга не так часто.

«Это же не норма жизни, это, как правило, ЧП. Конечно, с точки зрения цивилизованного отношения к проблеме нужна прежде всего система оказания медицинской помощи. А как она должна быть усилена с правовой точки зрения — это вопрос правовой базы», — признала депутат.

Читайте ранее в этом сюжете: Росгвардейцы могли бы усмирять буйных «клиентов» вытрезвителей — депутат