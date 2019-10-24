Курск, , 17:52 — REGNUM В Курской области в жилых домах запретили шуметь с 13:00 до 15:00. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующие изменения в закон «Об административных правонарушениях в Курской области» приняли депутаты облдумы на заседании 24 октября.

В жилых домах и общежитиях с 13:00 до 15:00 часов теперь нельзя громко включать звуковые устройства, играть на музыкальных инструментах и проводить ремонтные работы. Нарушителей ждут штрафы: от 500 рублей до тысячи рублей — для физических лиц, от двух до десяти тысяч рублей — для должностных лиц, от четырёх до 80 тысяч рублей — для юридических лиц.

Исключения составили только чрезвычайные ситуации, при которых необходимо массовое оповещение населения, и публичные массовые мероприятия — их организаторам за шум во время «тихого часа» ничего не будет.