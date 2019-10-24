Белгород, , 18:09 — REGNUM В администрации Белгорода 24 октября утвердили дифференцированную оплату проезда в городском пассажирском транспорте. Теперь за наличный расчёт одна поездка будет стоить 25 рублей, при оплате картой цена останется прежней — 20 руб. Постановление вступает в силу с 1 ноября, сообщает пресс-служба мэрии.

Водитель маршрутного такси Дарья Антонова © ИА REGNUM

Стоимость билета и перевозки багажа осталась прежней только в троллейбусах — 20 рублей, независимо от того, как будет рассчитываться пассажир. При этом экономически обоснованный тариф в данном виде транспорта составляет 26,20 рубля, подчеркнул руководитель департамента экономического развития администрации Белгорода Игорь Григоренко. За пределами городского округа при безналичной оплате стоимость 1 км составляет 2,20 рубля, за наличные — 2,56 рубля.

«Введение дифференцированного тарифа — мера, которая позволит нам уже в ближайшей перспективе сделать систему расчетов в транспорте на муниципальных маршрутах более прозрачной. Чем меньше в обороте наличных, тем больше в итоге станет порядка на дорогах. Не секрет, что сегодня некоторые водители в погоне за рублём нарушают ПДД, не соблюдают график движения. Такие факты, к сожалению, есть, и немало. Еще раз хочу подчеркнуть важность перехода на безналичную систему оплаты в общественном транспорте. Уважаемые горожане, мы обращаемся к вам с просьбой поддержать эту инициативу, тем более что оплата безналом останется на уровне прошлого года. То есть платить картой за проезд в общественном транспорте выгодно для населения», — отметил первый заместитель главы администрации города Белгорода Василий Голиков.

С 2013 года цена на проезд в городском транспорте Белгорода составляла 15 рублей. С 1 ноября 2018 года оплату за проезд в автобусах и маршрутках увеличили до 20 руб., с 1 января 2019 года — до 20 руб. повысили стоимость проезда в троллейбусах.