Санкт-Петербург, , 17:27 — REGNUM Смольный объявил о повышении стоимости платной парковки в диапазоне от 6 до 60 рублей, в зависимости от вида транспортного средства. Соответствующее постановление за подписью губернатора Александра Беглова опубликовано 24 октября на сайте администрации Санкт-Петербурга.

Как следует из документа, с 2020 года будет установлен максимальный размер платы за пользование в течение одного часа одним парковочным местом на парковке, расположенной на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Петербурге и используемой на платной основе.

Так, для двухколесных транспортных средств категории «А» и «М» стоимость 1 часа парковки будет составлять 36,89 рублей, вместо 30 рублей, для легковых автомобилей категории «В» тариф будет составлять 122, 98 рубля вместо 60 рублей. Водители всех остальных категорий транспорта будут платить 184,46 рублей в час.

«Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Эдуарда Батанова», — говорится в постановлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Смольный объявил о договоренности с ГУ МВД Петербурга и Ленобласти о порядке передачи идентификационных данных, необходимых для выставления штрафов за неоплату парковки.

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