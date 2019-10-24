Орел, , 17:23 — REGNUM Движение по мосту Дружбы в Орле решено полностью закрыть в связи с его техническим состоянием. Решение было принято 24 октября на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.

«В целях предотвращения чрезвычайной ситуации необходимо полностью закрыть движение», — цитируют «Орловские новости» первого замглавы администрации Орла Олега Минкина.

Речь идёт о закрытии моста не только для транспорта, но и для пешеходов. Как отмечалось, специалисты зафиксировали сдвиг шарнирной опоры и устоя под существующей балкой на правом берегу Оки, из-за снятия асфальтового покрытия балки были подмыты, обнажились стыки, наблюдаются трещины и просадки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее контракт на ремонт моста Дружбы на 300 млн рублей город заключил с казанской фирмой «РГС». Однако из-за нарушений и срывов сроков контракт был разорван. 21 октября администрация Орла заключила контракт на завершение работ с белгородской фирмой «Ремспецмост», которая стала единственным участником аукциона.

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