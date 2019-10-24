Москва, , 17:20 — REGNUM В правительстве проработают вопрос расширения финансовой поддержки вузам по проекту 5−100, который направлен на улучшение позиций российских вузов в глобальных рейтингах. Об этом 24 октября заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с членами Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ.

Встреча Дмитрия Медведева с членами Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов России Government.ru

«Я дал поручение проработать вопрос об увеличении финансовой поддержки. Это нужно сделать. Необходимо также обновить критерии отбора вузов, которые получат эти деньги», — заявил Медведев.

Он отметил, что за семь лет из федерального бюджета по проекту 5−100 было выделено около 70 млрд рублей на достижение участниками проекта конкретных результатов.

«Средства для нашего бюджета весьма немаленькие. Но благодаря этому университеты многое смогли сделать, это нужно прямо сказать», — отметил Медведев.