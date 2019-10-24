Бали, Индонезия, , 17:19 — REGNUM Туристке из России Татьяне Фирсовой, косметологу по профессии, грозит до 15 лет тюрьмы, если судьи признают ее виновной в провозе 6,6 граммов кокаина на Бали, сообщает информационный портал Турпром.

Татьяна была задержана после прибытия в аэропорт Нгурах-Рай на Бали на прошлой неделе. По словам главы таможни Химавана Индарджоно, туристка была задержана после того, как сканер позволил обнаружить в ее мобильном телефоне «подозрительные предметы» и сотрудники таможни были вынуждены провести физический осмотр. В мобильном телефоне пассажирки была обнаружена прозрачная трубка с содержимым в виде белого порошка. Проверка в лаборатории показала, что порошок общим весом в 6.63 грамма — это разновидность кокаинового наркотика.

В стране работают чрезвычайно жесткие законы о контрабанде наркотиков. Так француз, задержанным вместе с Татьяной, также может провести много лет за решеткой и даже быть казнен, если суд признают его виновным.