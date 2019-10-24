Иваново, , 17:10 — REGNUM Трёхлетний ребенок скончался в городской клинической больнице №1 города Иваново 24 октября, сообщили ИА REGNUM в департаменте здравоохранения области.

По предварительным данным, в ОБУЗ «1-я городская клиническая больница» ребёнка доставила скорая помощь вечером 23 октября. После осмотра дежурный врач принял решение о госпитализации. На момент вызова скорой, уточнили в департаменте, ребёнок болел уже в течение трёх дней.

При осмотре медики поставили диагноз «острая кишечная инфекция», маленькому пациенту в связи с обезвоживанием организма назначили инфузионную терапию, однако состояние его резко ухудшилось. В течение часа врачи боролись за жизнь ребёнка, однако он скончался.

«Выражаю соболезнования семье погибшего ребенка. Случай для лечебного учреждения беспрецедентный. Мы проведем тщательное расследование, и виновные понесут наказание», — сказал глава облздрава Артур Фокин.

В настоящее время для определения причин смерти ребёнка назначена судебно-медицинская экспертиза.