Москва, , 17:08 — REGNUM Более 60% российских туристов, желающих отправиться куда-либо на ноябрьские праздники, намерены продлить «отпуск» за счет взятых за свой счет дней, отгулов или отработок на несколько дней до или после официальных выходных, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru на основе данных по бронированию в даты с 30 октября по 6 ноября пришли к выводу, что туристы, путешествующие по России, в среднем собираются останавливаться на 3,7 дней, а те, кто отправляется за границу — в среднем на 6,8 дней. Самыми популярными направления для отдыха остаются Москва и Петербург, однако многие россияне планируют провести «мини-отпуск» в городах на черноморском побережье (Сочи, Массандра, Ялта, Симферополь). Популярными городами для путешествия за границу стали Варшава, Берлин, Рим и Вильнюс.

По результатам исследования специалистов из Ostovok.ru, 20% респондентов планируют провести ноябрьские праздники за пределами России, а 11% опрошенных собираются путешествовать по России.