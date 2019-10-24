Москва, , 17:05 — REGNUM В 2019 году в число различных глобальных международных рейтингов попали 48 российских университетов. Об этом 24 октября заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с членами Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ.

Дмитрий Медведев Government.ru

«В 2012 году до запуска проекта в различные рейтинги — отраслевые, предметные, институциональные — входило 15 наших университетов. В этом году их уже 48, в том числе 19 победителей проекта. Само по себе такое движение, конечно, позитивно», — заявил Медведев.

По его словам, наиболее сильные позиции российские вузы занимают в предметных рейтингах по математике, физике, информатике и в инженерном деле. Наибольших успехов в этом направлении достигли Новосибирский университет, МИФИ, Университет ИТМО, МФТИ, МИСиС, Высшая школа экономики.

Медведев отметил, что крупные университеты в России активно развивают научные исследования и превратились в масштабные научно-образовательных центры.

«За семь лет из федерального бюджета было выделено около 70 млрд рублей на поддержку участников проекта и достижение ими конкретных результатов, средства для нашего бюджета весьма немаленькие. Но благодаря этому университеты многое смогли сделать, это нужно прямо сказать», — добавил он.