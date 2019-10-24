Екатеринбург, , 17:06 — REGNUM ОАО «Святогор» (предприятие УГМК) в два с половиной раза увеличит мощности по очистке воды на севере Свердловской области. Об этом начальник экологического управления предприятия Ирина Бичукина рассказала в опубликованном сегодня, 24 октября, видеофильме о работе Северного медно-цинкового рудника.

Она отметила, что освоение северных месторождений в Ивдельском районе Свердловской области было начато в 2004 году. Для освоения Тарньерского месторождения были построены вахтовый посёлок, карьер, дороги. Добыча медной руды стартовала в 2006-м. Вместе с карьером были созданы хозяйственно-ремонтная мастерская, а также очистные сооружения.

Месторождение было полностью отработано в 2014 году. Но несмотря на это, очистные сооружения продолжают круглосуточно работать. Отвал пустых пород укрыт глиной и плодородным грунтом, на котором посеяны травы. В ближайшее время он превратится в зелёный холм и станет близок окружающему ландшафту.

На очистных сооружениях «Святогора» интересным биологическим реагентом являются водные растения. Это известная в мире технология для очистки сточных вод от сульфатов и металлов. Камыш привезли из Голландии и высадили на «балконы» биологических прудов.

Очищенная вода после проведения её анализа сбрасывается, а осадок перерабатывается. На каждом из очистных сооружений работают лаборатории, лаборанты берут пробы воды три раза в сутки. Качество воды определяется при входе на очистные сооружения, а затем в пяти точках, вплоть до её сброса.

«Сейчас ведётся большая работа по рекультивации отвала Шемурского месторождения. И техногенный объект превращается в объект, близкий к природным очертаниям, контурам», — отметила Ирина Бичукина. В перспективе этот отвал станет зелёным холмом.

В 2017 году появилась проблема с утечкой части подотвальных вод. ОАО «Святогор» непрерывно ведёт реконструкцию очистных сооружений, чтобы собирать и перерабатывать всю воду.

«В ближайшие два года будет построена вторая очередь очистных сооружений ещё большего размера, в результате чего производительность объекта увеличится в два с половиной раза. По расчётам специалистов это должно нормализовать ситуацию», — говорит Бичукина.

Помимо этого, в фильме представлены планы и схемы размещения новых очистных сооружений