Воронеж, , 17:01 — REGNUM Новый хирургический корпус онкологического диспансера в Воронеже планируют возвести за 2,5 года. Об этом заявил губернатор Александр Гусев в ходе встречи с заместителем председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Галиной Кареловой 24 октября, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Встреча губернатора Воронежской области Александром Гусевым с вице-спикером Совета Федерации РФ Галиной Кареловой Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области

«В следующем году начнем строительство современного хирургического корпуса онкодиспансера. Надеемся, что уложимся в 2,5 года, затягивать не будем. Также в следующем году откроем новую поликлинику онкодиспансера в здании «Дома Вигеля», — сказал глава региона.

Генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн, принимавший участие во встрече, предложил готовить специалистов-онкологов из воронежских студентов-целевиков для хирургического корпуса онкодиспансера в Национальном исследовательском центре радиологии. Глава региона поддержал эту идею.

На встрече также обсуждались мероприятия Всероссийского проекта «Онкопатруль», которые в эти дни проходят в Воронеже. Галина Карелова отметила, что главная цель акции сохранить здоровье населения России и снизить смертность от онкологии путем раннего выявления онкозаболеваний через формирование здорового образа жизни и онконастороженности у граждан России.

Добавим, что 25−26 октября в Воронеже пройдет Всероссийская научно-практическая Школа онкологов и радиологов — 2019. В рамках мероприятия специалисты обсудят вопросы эффективности профилактических и лечебно-диагностических мероприятий, совершенствование методов хирургического лечения, лекарственной и лучевой терапии для снижения смертности от онкологических заболеваний и улучшения качества жизни онкологических больных.