Йошкар-Ола, , 16:59 — REGNUM В Марий Эл подготовка к празднованию 75-летия Великой Победы ведется сразу по нескольким направлениям, в том числе включает в себя организацию в каждом муниципальном образовании мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти. Ранее было решено, что будет определен лучший район региона в части патриотического воспитания, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

По словам министра внутренней политики, развития местного самоуправления и юстиции Михаила Данилова, работа муниципалитетов будет оцениваться в трех номинациях.

«Первая номинация — это деятельность общественных объединений по патриотическому воспитанию и подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», — отметил Данилов. Он пояснил, что здесь будет оцениваться вовлеченность различных организаций в работу по сохранению исторической памяти.

Вторая — информационно-издательская деятельность. Будут оцениваться изданные муниципалитетами материалы о героях, ветеранах, тружениках тыла.

Третья номинация — деятельность по созданию новых мемориальных комплексов, памятников, обелисков, мест захоронений и поддержанию их в достойном состоянии.

«Нужна подготовка, нормативная база, нужны гранты, которые необходимо проработать в министерстве финансов Марий Эл», — заключил глава Марий Эл Александр Евстифеев.

ИА REGNUM напоминает, на фронты Великой Отечественной войны из Марийской республики были призваны более 142 тыс. человек, из них более 74 тыс. не вернулись.