Москва, , 16:57 — REGNUM Российские вузы должны продолжать работать над привлечением иностранных студентов на свои программы обучения. Об этом 24 октября заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с членами Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ.

«Я считаю, что точно наше образование способно большее количество иностранцев учить», — заявил Медведев.

Несмотря на то, что с 2012 года наблюдается почти двукратный рост иностранных учащихся, это по-прежнему «цифры достаточные скромные», отметил премьер-министр.

Тем не менее наблюдается рост заинтересованности со стороны иностранных студентов в учебе в российских вузах, при этом российские вузы «находят новые способы, чтобы привлечь молодых людей из других стран».

В 2012 году по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в РФ учились почти 165 тыс. иностранных студентов, в 2018 их число достигло уже 280 тыс.