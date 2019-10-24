Ипатово, Ставропольский край, , 16:42 — REGNUM В убийстве собственного отца признан виновным 18-летний житель посёлка Красочного в Ипатовском городском округе Ставрополья Касумгаджи М. Преступление было совершено на почве многолетнего конфликта, сообщили ИА REGNUM 24 октября в пресс-службе Следственного комитета региона.

Установлено, что утром 3 сентября 2018 года обвиняемый в очередной раз повздорил с отцом из-за того, что тот заставлял его работать на животноводческой ферме. Молодой человек выстрелил в потерпевшего не менее 12 раз, при этом девять пуль попали в голову и тело. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Суд приговорил виновного к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Читайте также: За убийство отца ответит в суде житель Ставрополья