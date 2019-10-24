Пермь, , 17:31 — REGNUM В Перми дом на улице Ямпольской, в Кировском районе, разрушается, что называется, на глазах. Однако мэрия не признает его аварийным. По непонятным причинам администрация города игнорирует не только жалобы граждан, но и решения прокуратуры. Такую информацию опубликовала организация «Гражданский патруль» на своей странице в соцсети.

По словам одной из жительниц, дом находится в ужасающем состоянии. На днях разрушилась бетонная лестница. Пермяки опасаются за свои жизни, не исключая возможности обрушения дома.

«Гражданский патруль» заявил, что обратился в прокуратуру с требованием обязать мэрию расселить жильцов дома, который таит угрозу жизни и здоровью.

На информационный всплеск вокруг ситуации с домом на Ямпольской оперативно отреагировали следственные органы. В СУ СКР по Пермскому краю заявили, что начата процессуальная проверка по факту игнорирования чиновниками жалоб граждан и решения прокуратуры.