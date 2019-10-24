Волгоград, , 16:30 — REGNUM Композитор Александра Пахмутова может стать почётным гражданином Волгоградской области. Её кандидатуру рассмотрели и единогласно одобрили 24 октября на заседании общественной комиссии в региональном парламенте.

Александра Пахмутова Kremlin.ru

Общественники рекомендовали председателю Волгоградской областной думы и губернатору региона рассмотреть кандидатуру композитора для присвоения ей звания почётного гражданина Волгоградской области. Это высшая награда региона, ею отмечены 35 человек за всю историю существования звания. Имена награждённых занесены в Книгу почётных граждан Волгоградской области, которая находится на постоянном хранении в региональном краеведческом музее, сообщает «Комсомольская правда — Волгоград».

Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в Бекетовке — ныне микрорайоне в Кировском районе Волгограда. В родном городе в 1993 году ей присвоено звание почётного гражданина Волгограда.