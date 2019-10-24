Нальчик, , 16:23 — REGNUM В Кабардино-Балкарии предстанет перед судом участник разбойного нападения, совершенного семь лет назад. Его подельники были осуждены еще в 2014 году, а сам он скрывался от следствия до августа 2018 года, сообщили ИА REGNUM 24 октября в пресс-службе прокуратуры по региону.

Установлено, что трое злоумышленников проникли в дом к жительнице города Терека 13 июня 2012 года. Запугав женщину, угрожая ей оружием, преступники украли имущество на сумму более 600 тыс. рублей и ее заграничный паспорт и ударились в бега.

Двоих соучастников преступления поймали почти сразу же, а подозреваемый Х. находился в розыске более шести лет. В настоящее время уголовное дело в отношении него передано в суд для вынесения приговора.