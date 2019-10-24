Оренбург, , 16:29 — REGNUM В Оренбургской области за девять месяцев 2019 года зарегистрирован 31 случай коклюша (1,57 на 100 тыс. населения) против 14 и 15 случаев за аналогичные периоды 2018 года и 2017 года соответственно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Заболеваемость зарегистрирована в виде единичных случаев в четырех городах и пяти районах Оренбуржья. По данным Роспотребнадзора, в основном болеют дети в возрасте до двух лет, не привитые против данной инфекции по причине отказов родителей от иммунизации.

Иммунизация против коклюша проводится в соответствии с национальным календарем профилактических прививок детям в возрасте трех, четырех с половиной и шести месяцев (вакцинация), а в 18 месяцев проводится ревакцинация. Вакцина для иммунизации против коклюша в рамках национального календаря профилактических прививок в 2018—2019 годах в область поступила в полном объеме в соответствии с необходимым количеством, отметили в надзорном ведомстве.

Ежегодно прививаются против коклюша более 40 тыс. детей, что позволяет обеспечивать высокий уровень охвата прививками. В 2019 году против коклюша иммунизировано более 32,6 тыс. детей. По итогам 2018 года 97% детей получили полный вакцинальный комплекс прививок против коклюша по достижению возраста 12 месяцев и были ревакцинированы в два года.

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