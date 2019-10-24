Дакка, , 16:15 — REGNUM Суд Бангладеш приговорил к смертной казни 16 человек за убийство студентки, об этом 24 октября сообщает Al Jazeera.

19-летняя девушка была подожжена группой лиц и скончалась через несколько дней в больнице, успев записать обращение, в котором рассказала подробности злодеяния.

«Это достижение для судебной власти», — прокомментировал решение суда ведущий прокурор страны Хафез Ахмед.

Напомним, резонансное убийство девушки всколыхнуло страну. Преступлению предшествовали сексуальные домогательства со стороны директора учебного заведения, в котором обучалась погибшая.

Студентка подала жалобу на своего обидчика, что и стало причиной жестокой над ней расправы.

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