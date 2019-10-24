Минск, , 16:00 — REGNUM В Национальном историческом музее Белоруссии выставлена копия акта Люблинской унии. Выставка приурочена к 450-й годовщине её подписания. Копия предоставлена Музеем истории Польши. Об этом сообщает «Польское радио».

Оригинал документа хранится в Главном архиве древних актов в Варшаве, но из-за состояния недоступен для осмотра. В музее выставляется копия. Вместе с копией выставлена репродукция картины польского художника Яна Матейко, на которой изображён момент подписания унии. Выставка продлится до 13 ноября.

Как заявил на открытии выставки директор Музея истории Польши Роберт Костро, историческая Литва включала в себя также и Белоруссию, поэтому «белорусы имеют право чувствовать себя наследниками Великого Княжества Литовского».

В открытии выставки приняли участие польские дипломаты, представители польской диаспоры и русофобской интеллигенции.

Люблинская уния — договор о создании конфедеративного государства Речь Посполитая между Королевством Польским с одной стороны, и Великим Княжеством Литовским, Русским и Жемайтским с другой. Уния была заключена в Люблине 28 июня 1569 года. Хотя текст унии содержит слова «Равные с равными, свободные со свободными», фактически это было поглощение княжества Польшей.