Махачкала, , 16:02 — REGNUM Назначен новый руководитель музейного комплекса «Россия — моя история» в городе Махачкале. Мультимедийный исторический парк возглавил победитель республиканского кадрового конкурса «Мой Дагестан» Тимур Велиханов, сообщили ИА REGNUM 24 октября в пресс-службе главы республики.

Нового руководителя представил глава Дагестана Владимир Васильев. В ходе церемонии Велиханов выразил уверенность, что сегодня исторический парк является точкой притяжения творческой молодежи, туристов, профессиональных историков и просто любителей истории. Он также рассказал о работе, которую планирует провести в ближайшее время для развития и более эффективной работы комплекса.

Тимур Велиханов является кандидатом исторических наук. В разные годы он работал школьным учителем и преподавателем вуза. После победы в конкурсе «Мой Дагестан» в 2018 году трудился в администрации главы и правительства республики.

Как сообщало ИА REGNUM, мультимедийный парк «Россия — моя история» в Махачкале открылся в октябре 2017 года. Его общая площадь составляет 13 тыс. кв. м, что делает его вторым по величине в России после московского парка. По данным властей Дагестана, музейный комплекс с момента открытия посетили более полумиллиона человек.