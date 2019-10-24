Красногорск, 24 октября 2019, 15:57 — REGNUM В Московский областной КДЦ для детей поступило новое оборудование для диагностики заболеваний органов слуха. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 октября в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
В сурдологическом кабинете КДЦ установили пять современных аппаратов для диагностики нарушений слуха и речи у детей. Общая стоимость оборудования составляет 4,5 млн рублей.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Рошальскую городскую больницу поступил аппарат ультразвуковой визуализации экспертного класса.
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