Красногорск, , 15:57 — REGNUM В Московский областной КДЦ для детей поступило новое оборудование для диагностики заболеваний органов слуха. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 октября в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

В сурдологическом кабинете КДЦ установили пять современных аппаратов для диагностики нарушений слуха и речи у детей. Общая стоимость оборудования составляет 4,5 млн рублей.

« Аппараты обладают отличными техническими характеристиками, благодаря чему специалисты могут проводить исследования всего за несколько минут, причем не только в состоянии бодрствования, но и во время сна, это необходимо для маленьких и неконтактных детей», — заявила главный врач Нисо Одинаева.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Рошальскую городскую больницу поступил аппарат ультразвуковой визуализации экспертного класса.

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