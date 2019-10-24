Сеул, , 15:51 — REGNUM В связи 70-летием установления дипломатических отношений КНДР и Китая, число граждан КНР, посещающих Северную Корею, увеличивается ежемесячно. Об этом сообщает KBS со ссылкой на китайские СМИ.

По предварительным оценкам, в период с января по сентябрь 2019 года число жителей КНР, посетивших КНДР, увеличилось на 50% по сравнению с прошлым годом.

Известно, что в 2018 году Северную Корею посетили 100 тыс. человек, однако в этом году данный показатель, по предварительным данным, превысит отметку в 150 тыс. человек.

Как сообщают источники, власти Китая всячески поощряют любые поездки в КНДР. Кроме того, специалисты также отмечают увеличение числа авиарейсов между странами и показ северокорейских достопримечательностей по China Central Television (CCTV).

По данным представителей индустрии туризма, большинство туристов из Китая посещают не только Пхеньян, но и пограничный пункт Пханмунджом, гору Кымган и город Вонсан.