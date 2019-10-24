Нальчик, , 15:46 — REGNUM В Кабардино-Балкарии справила новоселье многодетная семья, проживавшая ранее в аварийном доме. Помощь в покупке нового жилья оказали администрация Зольского района, министерство труда и социальной защиты КБР и фермеры села Зольского, пишет «Кавказ.Реалии».

Марина Каширская © ИА REGNUM

По данным портала, Индира Жамбаева, воспитывающая семерых детей, долгое время жила в аварийном доме из самана, в котором протекала крыша и прогнили стены. Она неоднократно обращалась за помощью к органам власти и наконец-то вопрос был решен.

Старый дом продали за 400 тысяч рублей и, добавив еще 600 тысяч к этой сумме, купили женщине новый дом. Он тоже из самана, как рассказала мать большого семейства, но намного лучше старого.

Ранее сообщалось, что многодетной семье оказывают помощь местные жители. Они, в частности, помогали собрать детей в школу к началу учебного года. Сама женщина не работает, объясняя это тем, что боится за детей, которых могут забрать органы опеки, узнав, что они находятся без присмотра.