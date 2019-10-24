Уфа, , 15:44 — REGNUM Житель Уфы оштрафован за оскорбление полицейского. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, в октябре прошлого года сотрудники патрульно-постовой службы остановили на улице молодого человека, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Поскольку парень отказался предъявлять документы, стражи порядка доставили его в отдел полиции. При этом молодой человек нецензурно оскорблял сотрудника полиции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам оскорбления представителя власти. Суд признал 23-летнего жителя Уфы виновным.

Позднее полицейский обратился суд с иском о защите чести и достоинства по факту публичного оскорбления при исполнении им своих должностных обязанностей.

Суд удовлетворил данный иск и обязал взыскать с ответчика 30 тысяч рублей в качестве компенсации за причинение морального вреда сотруднику полиции.