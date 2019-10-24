Кемерово, , 15:35 — REGNUM В Кемеровской области полиция возбудила административное дело в отношении сироты из Новокузнецка Игоря Горланова, разорвавшего перед камерой Конституцию РФ. Запись он выложил в соцсети.

Об возбуждении дела по статье 20.1 Кодекса РФ об административных нарушениях сообщила адвокат Горланова Мария Янкина.

«Они (полиция) трактуют это как неуважение к Конституции», — цитирует Янкину 24 октября ТАСС.

Адвокат рассказала, что Горланову, как сироте, по закону положено жильё, однако он не может его получить уже шесть лет. В настоящее время его номер в очереди, в которой он стоит с 2013 года, — 646.

При этом Янкина подчеркнула, что Горланов «уважает и соблюдает Конституцию, но и требует ее соблюдения от других людей».

«На видео он говорит о том, что поскольку чиновники её (Конституцию) не соблюдают, то она ему больше не пригодится», — подытожила адвокат.